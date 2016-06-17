Эстония выдаст Украине своего гражданина, воевавшего за "ЛНР"

Об этом стало известно в пятницу, 17 июня, когда Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу Полякова, сообщает Err.ee.

"Я разочарован. Теперь остается надеяться лишь на то, что власти Украины выполнят Минские соглашения и амнистируют всех участников боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей. Если это произойдет, то Владимир Поляков будет отпущен на свободу", - сказал защитник Полякова, присяжный адвокат Свен Силлар.

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19 мая Таллиннский окружной суд отменил постановление суда первой инстанции и признал законным решение правительства Эстонии о выдаче Украине Полякова.

Решение о выдаче было принято правительством Таави Рыйваса в декабре прошлого года по запросу украинских властей.

Согласно озвученному в Эстонии подозрению, 34-летний Поляков входил в террористическое объединение. С июня 2014 года, как утверждает Государственная прокуратура, он воевал в Луганске и его окрестностях против украинских силовиков.