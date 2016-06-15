На Луганщине к 9 годам тюрьмы приговорили боевика "казачьей" группировки

Как сообщает пресс-центр СБУ, досудебным расследованием было установлено, что боевик из автоматического оружия обстреливал украинских военнослужащих из блокпосту между Луганском и Станицей Луганской и на позициях в районе поселка Веселенькое.

Свое решение пойти воевать против Украины он объяснил исключительно корыстными мотивами.

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В ходе обыска правоохранители изъяли у него две гранаты Ф-1 и вещественные доказательства преступной деятельности.

"Следствием доказано участие злоумышленника в российско-сепаратистских НВФ по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины", - отмечает СБУ.

13 июня 2016 года суд объявил приговор боевику - 9 лет лишения свободы с содержанием в уголовно-исполнительной учреждении закрытого типа.