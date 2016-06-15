Министры обороны стран-членов НАТО утвердили пакет широкой помощи Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом после заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Министры утвердили пакет комплексной помощи Украине. Этот пакет предоставит советы и помощь. Наша цель - помочь Украине создать более эффективную и современную структуру безопасности и обороны, а также усилить гражданский контроль", - сказал он.

В свою очередь, министр обороны Украины Степан Полторак на пресс-конференции детализировал, что пакет состоит из помощи в сфере развития обороноспособности, связи, логистики, стандартизации, киберзащиты, медицинской реабилитации, стратегической коммуникации, противодействия гибридным угрозам и стратегической способности.

Читайте такжеВступление в НАТО поддерживают почти 44% украинцев - опрос

"Также будет помощь высокого уровня", - сказал Полторак.

По словам Столтенберга, у Украины есть амбиции реформировать сектор безопасности и обороны.

"Сегодня министр Полторак представил дорожную карту реформ и Стратегический оборонный бюллетень. Модернизировать украинские Вооруженные силы в то время, когда они вовлечены в конфликт - нелегкая задача. Но Украина привержена проведению реформ. Это важно", - отметил генсек Альянса.

По его словам, в ходе заседания Комиссии Украина-НАТО обсуждались вопросы безопасности, реформы и дальнейшей поддержки со стороны Альянса.