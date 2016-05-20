СНБО одобрил Стратегический оборонный бюллетень: гражданский контроль будет ужесточен

20:31, 20 мая 2016
Общество
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Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил Стратегический оборонный бюллетень, который предусматривает развитие оборонных возможностей Украины до 2020 года и ужесточение демократического гражданского контроля в оборонной сфере.

Фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО по итогам сегодняшнего заседания, Стратегический оборонный бюллетень определяет основные задачи и направления реформирования оборонной сферы Украины.

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Документ был подготовлен в тесном сотрудничестве с советниками государств-членов Организации североатлантического договора (НАТО).

"В соответствии с ним, предполагается развитие оборонных возможностей Украины в период до 2020 года, реформирование системы управления Вооруженными силами в соответствии со стандартами НАТО и ужесточение демократического гражданского контроля в оборонной сфере. Документ характеризуется конкретностью определенных задач и установлением жестких сроков их выполнения", - отмечается в сообщении.

На основе этого бюллетеня будет обеспечено стратегическое планирование в оборонном секторе, что воплотится в соответствующие государственные программы. Принятие этого бюллетеня является важным шагом в направлении усиления оборонного потенциала страны и евроатлантической интеграции Украины, подчеркнули в СНБО.

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