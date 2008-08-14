Жилье в Киеве и не думает дешеветь

Стоимость первичного жилья в Киеве до конца года вырастет на 10-15%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам 13 августа управляющий директор консалтинговой компании «Украинская торговая гильдия» Виталий БОЙКО.

По его словам, первое полугодие т.г. характеризовалось замедлением темпа роста цен на жилье, ухудшением условий ипотечного кредитования, а также уменьшением темпов продаж квартир на первичном рынке, которое началось в первом полугодии 2007 года.

Он напомнил, что в 2007 году объем сделок по купле-продаже жилья уменьшился по сравнению с 2006 годом приблизительно на 6%.

По мнению В.БОЙКО, до конца года незначительный рост цен на жилье в столице сохранится, осенью ожидается стабилизация рынка и увеличение темпов продаж.

В.БОЙКО отметил, что спрос на жилье не падает, а накапливается, поскольку люди откладывают покупку жилья.

“Если продлятся сложности с финансированием проектов, через 2-3 года мы столкнемся с большим дефицитом во всех сегментах, который повлечет рост цен на жилье и коммерческую недвижимость”, - сказал он.

В.БОЙКО считает, что наиболее востребованным будет эконом-класс, так как спрос на него самый большой.

По итогам первого полугодия т.г. средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Киева выросла на 8% - до 3580 долл./кв.м, на вторичном рынке – на 9,6% - до 3015 долл./кв.м.

В Киеве прирост строительства нового жилья в первом полугодии 2008 года составил 5% - до 202 тыс. кв.м.

По данным "УТГ", рентабельность строительства жилья по Киеву составляет 20-25%.

Справка УНИАН. «Украинская торговая гильдия» основана в 2001 году, работает со всеми видами недвижимости: торговой, офисной, складской, промышленной, жилой и загородной.

На 1 августа 2008 г. в эксклюзивном сопровождении и предложении компании находится свыше 1,6 млн. кв. м торговых площадей.