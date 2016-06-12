Марш равенства в Киеве: 1,5 тысячи участников и почти 7 тысяч силовиков

В Марше равенства приняли участие 1,5 тыс. человек, их охраняли почти 7 тыс. силовиков.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сегодня на брифинге в Киеве.

«В марше принимало участие около 1,5 тыс. участников, задействовано было около 5,5 тыс. полицейских и 1,2 тыс. бойцов Нацгвардии», - заявила она, добавив, что «были фильтрационные пункты и, конечно, досмотр документов».

Как сообщал УНИАН, Марш равенства ЛГБТ-сообщества «КиевПрайд-2016» стартовал в 10.00 от центрального корпуса Национального университета им. Т.Шевченко и завершился ориентировочно через 20 минут возле площади Льва Толстого.