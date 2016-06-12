Фоторепортаж УНИАН с Марша равенства в Киеве

Сегодня в Киеве прошел Марш равенства «КиевПрайд-2016». В Марше, который длился около 20 минут и прошел от центрального корпуса Национального университета им. Т.Шевченко до площади Льва Толстого, приняли участие около тысячи человек.

Марш прошел под усиленной охраной полиции. Порядок обеспечивали около 6 тысяч правоохранителей, среди них полиция из Киева и других регионов, Национальная гвардия и курсанты Национальной академии внутренних дел. На мероприятии присутствовала лично глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе.

Марш равенства состоялся в рамках пятого международного форума ЛГБТ «КиевПрайд-2016», который проходит в Киеве с 6 по 13 июня.

Как сообщал УНИАН, киевская полиция сообщила, что во время Марша равенства «КиевПрайд-2016» было задержано около 50 человек.