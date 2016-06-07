Журналист рассказал о судье, который "отпустил" скандального замглавы Николаевской ОГА
Вчера во время заседания по делу первого заместителя председателя Николаевской ОГА Николая Романчука судья Юрий Кушниренко не избрал для него меру пресечения. После того, как Романчук заявил, что ему плохо, был объявлен перерыв до выздоровления подсудимого.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Дмитрий Гнап.
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Говоря о вчерашнем заседании, Гнап рассказал: "В зале суда Романчуку стало плохо. Судья Юрий Кушниренко позволил вызвать ему скорую, которая и забрала его в больницу. Где и истекли трое суток для предъявления обвинения и объявления меры пресечения для Романчука. Формально, он теперь на свободе".
"Юрий Кушниренко - типичный, не примечательный служитель закона. Скромный годовой доход в 200 тыс. грн. При этом - 4 квартиры, 2 джипа Lexus, домик за городом. Кушниренко отметился многими скандальными решениями как судья. В частности, закрыл дело против одесского мажора Феликса Петросяна, который на своем авто разбил 11 машин и убил человека", - утверждает журналист.
Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации, Герой Украины Николай Романчук погорел на взятке в 90 тысяч долларов. Впоследствии под его домом нашли сеть тоннелей с сейфами, в которых хранился антиквариат и драгоценности.
Ночью его госпитализировали из зала суда, где избирали меру пресечения.