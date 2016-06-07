Журналист рассказал о судье, который "отпустил" скандального замглавы Николаевской ОГА

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Дмитрий Гнап.

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Говоря о вчерашнем заседании, Гнап рассказал: "В зале суда Романчуку стало плохо. Судья Юрий Кушниренко позволил вызвать ему скорую, которая и забрала его в больницу. Где и истекли трое суток для предъявления обвинения и объявления меры пресечения для Романчука. Формально, он теперь на свободе".

"Юрий Кушниренко - типичный, не примечательный служитель закона. Скромный годовой доход в 200 тыс. грн. При этом - 4 квартиры, 2 джипа Lexus, домик за городом. Кушниренко отметился многими скандальными решениями как судья. В частности, закрыл дело против одесского мажора Феликса Петросяна, который на своем авто разбил 11 машин и убил человека", - утверждает журналист.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации, Герой Украины Николай Романчук погорел на взятке в 90 тысяч долларов. Впоследствии под его домом нашли сеть тоннелей с сейфами, в которых хранился антиквариат и драгоценности.

Ночью его госпитализировали из зала суда, где избирали меру пресечения.