Подозреваемый в коррупции замглавы Николаевской ОГА госпитализирован из зала суда

Из зала Приморского районного суда подозреваемого забрала "скорая", пишет издание Новости-N.

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По словам медиков, Романчук требует немедленной госпитализации и лечения в стационаре, так как у него очень высокое давление. Судья принял решение о перерыве на неопределенный срок, до выздоровления подсудимого.

Представители военной прокуратуры заявили, что таким образом подозреваемый и его защитники затягивают рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения.

Сейчас Романчуку мера пресечения не избрана, а срок его содержания под стражей согласно ст. 208 УПК Украины закончился 6 июня в 22.30.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации и Герой Украины Николай Романчук погорел на взятке в 90 тысяч долларов.