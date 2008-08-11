Милиция проверяет заявки на возмещение убытков от стихии

Сотрудники управления Государственной службы по борьбе с экономической преступностью УМВД в Ивано-Франковской области пресекли попытки незаконного возмещения ущерба от стихии в размере 1,005 млн. грн.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД в Ивано-Франковской области.

В частности, милиция проверила достоверность данных на возмещение ущерба от стихии, предоставленного в районную государственную администрацию одной из сельскохозяйственных фирм.

После проведения обмера площадей, засеянных яровой и озимой пшеницей, сотрудники МВД установили, что сельхозфирма завысила свой ущерб на 355 тыс. грн. Таким образом, фактический размер возмещения должен составлять 245 тыс. грн., а не 600 тыс. грн., как было заявлено.

В этом же районе сотрудники управления проверили заявленные к возмещению 650 тыс. грн. ущерба и законность составления актов на восстановления поврежденных дорог местного значения. Милиция установила, что в указанных населенных пунктах стихия не повредила дороги и поэтому выделение указанных средств было бы незаконным.

В одном из горных районов Прикарпатья работники милиции в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий обнаружили факт нарушения законности и злоупотребления служебным положением сельским председателем, который за утверждение актов обследования разрушенных стихией объектов требовал и получил 250 грн. В своем объяснении он свои действия мотивировал тем, что эту сумму должен был передать как аванс для изготовления сметной документации на проведение восстановительных работ. По данному факту ведется проверка.