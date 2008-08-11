Милиция проверяет заявки на возмещение убытков от стихии

18:01, 11 августа 2008
Общество
878 0

Сообщает Центр общественных связей УМВД

Сотрудники управления Государственной службы по борьбе с экономической преступностью УМВД в Ивано-Франковской области пресекли попытки незаконного возмещения ущерба от стихии в размере 1,005 млн. грн.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД в Ивано-Франковской области.

В частности, милиция проверила достоверность данных на возмещение ущерба от стихии, предоставленного в районную государственную администрацию одной из сельскохозяйственных фирм.

После проведения обмера площадей, засеянных яровой и озимой пшеницей, сотрудники МВД установили, что сельхозфирма завысила свой ущерб на 355 тыс. грн. Таким образом, фактический размер возмещения должен составлять 245 тыс. грн., а не 600 тыс. грн., как было заявлено.

В этом же районе сотрудники управления проверили заявленные к возмещению 650 тыс. грн. ущерба и законность составления актов на восстановления поврежденных дорог местного значения. Милиция установила, что в указанных населенных пунктах стихия не повредила дороги и поэтому выделение указанных средств было бы незаконным.

В одном из горных районов Прикарпатья работники милиции в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий обнаружили факт нарушения законности и злоупотребления служебным положением сельским председателем, который за утверждение актов обследования разрушенных стихией объектов требовал и получил 250 грн. В своем объяснении он свои действия мотивировал тем, что эту сумму должен был передать как аванс для изготовления сметной документации на проведение восстановительных работ. По данному факту ведется проверка.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter