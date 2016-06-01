Одесский "Правый сектор" предлагает обменять двух россиян - фигурантов "дела 2 мая" на Карпюка и Клыха

Как сообщает на свой странице в сети Facebook руководитель "Правого сектора" в Одессе Сергей Стерненко, он зарегистрировал соответствующую электронную петицию на официальном сайте президента Украины.

Петиция №22/024491-еп подана 31 мая и в тот же день начат сбор подписей.

"Требую немедленно начать процесс обмена по схеме "2 на 2" и максимально способствовать освобождению в кратчайшие сроки граждан Украины Карпюка М. и Клыха С. с соответствующей экстрадицией граждан РФ Сакауова М. и Мефедова Е. на территорию России", - говорится в петиции.

В ней сказано, что 26 мая 2014 года на территории Российской Федерации, в городе Грозный суд приговорил украинских политзаключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам лишения свободы соответственно. В петиции отмечается, что "эта политическая расправа является очередным проявлением агрессии Кремля против Украины". И данный судебный процесс привлек внимание всего мира и вызвал значительный общественный резонанс.

В то же время, в Одессе под стражей содержатся два гражданина РФ, которые являются фигурантами уголовного производства по событиям 2 мая 2014 года в Одессе, - Евгений Мефедов и Максим Сакауов. Кроме того, вышеуказанные иностранцы, как утверждает автор петиции, находились в Одессе для участия в пророссийских акциях, направленных на свержение конституционного строя и для активного содействия в создании террористической организации ОНР (одесская народная республика – по принципу ДНР и ЛНР).

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Свое требование Стерненко аргументирует, в том числе, общественно-опасной ситуацией, сложившейся в Одессе вокруг процесса по указанным гражданам РФ, и необходимостью освобождения граждан Украины.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

В настоящее время в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города.

На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятеро содержатся под стражей (в том числе двое россиян), у остальных – другие меры пресечения.