В Одессе выпустили из СИЗО россиянина-фигуранта "дела 2 мая", "Правый сектор" заблокировал здание суда (фото)

Об этом сообщает "Думская".

Гражданин России выйдет из СИЗО, где просидел больше двух лет, и отправится под домашний арест. Суд мотивировал свое решение тем, что большая часть доказательств по Мефедову изучена и повлиять на свидетелей он уже не может.

Активисты «Правого сектора», присутствующие на заседании, встретили решение коллегии криками «Ганьба». Они заблокировали суд, чтобы не дать вывезти Мефедова. В фойе суда произошла потасовка. Полиция и Нацгвардия оттеснила активистов на улицу.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля Малиновский районный суд Одессы продлил содержание под стражей пяти фигурантам производства о массовых беспорядках 2 мая 2014 года - Сергея Долженкова, Евгения Мефедова, Максима Сакауова, Сергея Корчинского и Владислава Романюка.

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Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

В настоящее время в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города.

На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятеро содержались под стражей (в том числе двое россиян).