В Одессе суд признал видеоматериалы журналистов доказательствами по "делу 2 мая"

Как передает корреспондент УНИАН, один из представителей защиты поставил под сомнение предоставленные стороной обвинения видеозаписи. На последних зафиксированы события, связанные с массовыми беспорядками, имевшими место 2 мая 2014 года.

Адвокат заявил, что неизвестно, каким образом упомянутые материалы были получены следствием, и потребовал признать видеозаписи «недопустимыми доказательствами».

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Однако коллегия судей в данном ходатайстве отказала. В частности, суд постановил признать предоставленные видеозаписи сотрудников СМИ, которые вели репортажи о ходе событий 2 мая в центре города, доказательствами в уголовном производстве.

Судебные слушания по данному производству будут продолжены 19 мая.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля Малиновский районный суд Одессы продлил содержание под стражей пяти фигурантам производства о массовых беспорядках 2 мая 2014 года - Сергея Долженкова, Евгения Мефедова, Максима Сакауова, Сергея Корчинского и Владислава Романюка.

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Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

В настоящее время в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города.

На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятеро содержаться под стражей (в том числе двое россиян), у остальных – другие меры пресечения.