Председатель Верховного суда раскритиковал президентский законопроект

Председатель Верховного суда Украины Василий ОНОПЕНКО заявляет, что президентский законопроект «О судоустройстве» направлен не на реализацию судебной реформой, а на “добивание правосудия, превращение судов в средство достижения личных политических и бизнес-интересов».

Об этом он сказал в интервью газете «24» (№168 от 6 августа 2008 года).

Как подчеркнул В.ОНОПЕНКО, в случае принятия этого закона будет создана «сомнительная с точки зрения легитимности законодательная база для отправления правосудия». По его словам, в первом чтении законопроекты о судоустройстве и статусе судей были проголосованы 3 апреля 2007 г., то есть во время действия президентского указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. «Только это уже должно остановить процесс принятия данного проекта, потому что правосудие не может отправляться на нелегитимной законодательной основе», - добавил В.ОНОПЕНКО.

Он также подчеркнул, что законопроект, во-вторых, содержит ряд положений, которые противоречат Конституции, то есть проект предусматривает создание неконституционной судебной системы.

В.ОНОПЕНКО считает, что проектом предлагается создание «сложной и запутанной системы судов: участковых, окружных, апелляционных, высших» . По его словам, в одном областном центре может быть образовано до восьми разных видов судов, и «как простому человеку разобраться в этих джунглях?». Он добавил, что при этом нарушается конституционная норма, предусматривающая существование общих судов. «Ведь согласно новому принципу построения системы судов, должна наступить сплошная специализация – сверху донизу, а общие суды как структура размываются», - сказал председатель ВСУ.

В.ОНОПЕНКО считает, что в случае принятия этого законопроекта будет создана система, при которой во многих случаях невозможно будет добиться окончательного судебного решения в определенном споре или же будет два-три разных судебных решения различных вышестоящих инстанций. Он также добавил, что предлагаемая система судоустройства требует «абсолютно необоснованных огромных бюджетных затрат». «По приблизительным подсчетам Государственной судебной администрации, лишь для того, чтобы начать внедрять такую систему, нужно около 10 млрд. грн. Где взять эти средства, если даже на содержание нынешней судебной системы в бюджете предусмотрено в 4 раза меньше?», - подчеркнул В.ОНОПЕНКО.

По его словам, предлагаемый проектом порядок назначения судей на административные должности «порождает зависимость председателей судов, предусматривает их преданность отдельным членам Высшего совета юстиции и чиновникам Секретариата Президента, необходимость прислушиваться к их просьбам и сонетам».

В.ОНОПЕНКО подчеркнул, что Верховным судом было разработано 15 законопроектов, принятие которых может существенным образом улучшить ситуацию в сфере правосудия. «Но они, к сожалению, не продвигаются в сторону принятия. Потому что «реформаторы» заняты другими проблемами: пытаются укротить суды, взять их под контроль, использовать в своих интересах. Убежден: это им не удастся. Жаль лишь потерянного времени и усилий», - сказал председатель ВСУ.