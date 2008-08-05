Тимошенко поручила подписать контракты, в которых нет логики

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Аграрному фонду и Государственному комитету по материальному резерву подписать возможные контракты на экспорт зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила Ю.ТИМОШЕНКО сегодня во время подведения итогов на расширенном совещании в правительстве по вопросам развития агропромышленного комплекса страны.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сейчас необходимо принимать комплекс безотлагательных мер по снятию с рынка зерна.

«У нас сегодня есть 1 млрд. (грн. – УНИАН) в Аграрном фонде, есть зерно, которое есть в Аграрном фонде и в Государственном резерве, и я прошу Аграрному фонду и Государственному резерву дать поручение срочно «доподписать» все международные контракты, для того чтобы сейчас еще попробовать получить деньги. Хотя это, ну, совсем ненормальный предприниматель продает зерно тогда, когда оно ниже всего в цене, логики в этом нет. Но если есть хорошие покупатели, то можно получить дополнительные деньги», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она добавила, что экспорт зерна необходимо проводить осторожно, «чтобы только мы не сломали рынок зерна на экспорт. Чтобы мы имели возможность координировать и не демпинговать на рынке, потому что себе же беду и сделаем».