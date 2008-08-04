На шахте им. Карла Маркса нашли верхнюю часть людской клети

В Енакиево Донецкой области в зумпфе шахты им. Карла Маркса найдена верхняя часть людской клети, которая 8 июня во время взрыва сорвалась и упала в нижнюю часть шахтного ствола, вручную ведется ее расчистка и поиски останков 12 горняков.

Как сообщил УНИАН диспетчер Центрального штаба военизированной государственной горноспасательной службы в Донецке, сейчас в зумпфе ведутся сложные работы по очистке найденной части клети и поиску останков 12 горняков, которые, по оценке специалистов, находились в клети во время взрыва.

По словам диспетчера, «там затоплено, кроме того, клеть заилена, завалена фрагментами крепления - трубы, листы железа, всевозможный хлам, который летел вместе с клетью туда, сложенный канат». «Сложные работы сейчас ведутся. Идет расчистка, идет вручную, чтобы не повредить, если будут где-то находиться тела людей», - пояснили в штабе.

Справка УНИАН. 8 июня 2008 года на шахте им. Карла Маркса в Енакиево Донецкой области произошел взрыв, в результате которого были разрушены надземные строения шахты. От взрывной волны на поверхности пострадали 5 человек. В момент аварии под землей находились 37 человек, из которых 24 – были спасены и один горняк был поднят без признаков жизни. В больницах Енакиево и Донецка прошли лечение и были выписаны 29 пострадавших шахтеров. Остается неизвестной судьба 12 горняков. На шахте продолжаются поисково-аварийные работы.