Во Львовской области спадает вода

Во Львовской области в собственные жилища уже вернулись 297 человек, которые были временно отселены из-за наводнения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по предварительным оценкам, убытки от стихийного бедствия на территории Львовской области оцениваются в свыше 340 млн. грн. В каждом городе и во многих селах созданы пункты сбора и выдачи благотворительной помощи.

Спасатели МЧС откачивают воду из домов, дворов, приусадебных участков и колодцев, завозят людям воду и пищу.

Укреплена дамба в селе Тиршакив Городоцкого района.

На реках области наблюдается дальнейший спад уровня воды. Ведется постоянное наблюдение за гидрологической обстановкой.