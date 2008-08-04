Во Львовской области спадает вода
01:15, 04 августа 2008Общество
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Спасатели откачивают воду, завозят пищу
Во Львовской области в собственные жилища уже вернулись 297 человек, которые были временно отселены из-за наводнения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по предварительным оценкам, убытки от стихийного бедствия на территории Львовской области оцениваются в свыше 340 млн. грн. В каждом городе и во многих селах созданы пункты сбора и выдачи благотворительной помощи.
Спасатели МЧС откачивают воду из домов, дворов, приусадебных участков и колодцев, завозят людям воду и пищу.
Укреплена дамба в селе Тиршакив Городоцкого района.
На реках области наблюдается дальнейший спад уровня воды. Ведется постоянное наблюдение за гидрологической обстановкой.
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