В Украине проведут флеш-моб в поддержку Джамалы на Евровидении

Об этом говорится в сообщении Мининформполитики в Facebook.

"В этот четверг Студенческий совет при Министерстве информполитики инициирует флеш-моб "1944" в поддержку Джамалы на Евровидении", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что ранее члены Студсовета организовали акцию #VoiceOfUnity, чтобы продемонстрировать, что голос певицы объединяет все народы Европы, теперь они демонстрируют единство украинцев для победы в песенном конкурсе.

Акция состоится в 11:00 возле Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко.

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Как сообщал УНИАН, Джамала победила в национальном отборе на участие в Евровидении-2016 по итогам зрительского и судейского голосования с песней "1944" о трагедии крымскотатарского народа.

Евровидение-2016 проходит в Стокгольме. 10 мая состоялся первый полуфинал песенного конкурса. Джамала выступит за право участия в финале конкурса во втором полуфинале 12 мая.

Финал Евровидения 14 мая.