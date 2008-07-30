Кернес обещает следователю явиться на допрос до полудня

Завтра, 31 июля, до 12.00 секретарь Харьковского городского совета Геннадий КЕРНЕС прибудет в Киев в Главное следственное управление МВД к следователю КОЛЕСНИКУ для дачи показаний в качестве свидетеля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в сообщении, размещенном на сайте Харьковского горсовета.

Сайт горсовета напоминает, что 22 июля Г.КЕРНЕС, который исполнял обязанности Харьковского городского председателя, был принудительно доставлен на допрос в Главное следственное управление МВД. На пресс-конференции в Харькове 23 июля он заявил, что готов явиться к следователю 31 июля 2008 г.

Как сообщал УНИАН, по информации МВД Украины, Г.КЕРНЕС – фигурант нескольких уголовных дел, в частности, дела о наркоторговле в Харьковской области.

С 23 июля прокуратура применила меру пресечения в отношении Г.КЕРНЕСА в виде невыезда его из Украины до завершения досудебного расследования дела.

Однако позже, прокурор Харькова Евгений ПОПОВИЧ сообщил, что он временно приостановил свое постановление о запрещении выезда в связи с ходатайством самого Г.КЕРНЕСА, который 25 июля обратился с просьбой позволить ему до 31 июля съездить в Москву на лечение.