Эдуард Гурвиц про аэропорт, Евро-2012 и бюджет

Принять участие в тендере за право реконструировать международный аэропорт Одесса выразили желание 7 крупных компаний, большинство из которых зарегистрированы в зарубежных странах.

Об этом сообщил на встрече с журналистами мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам мэра, это - фирмы из Российской Федерации, Турции, Венгрии и стран Западной Европы. При этом «документы на участие в тендере, - констатировал Э.ГУРВИЦ, - подали всего две фирмы». Впрочем, время еще не истекло, отметил городской председатель, «заявку на участие в тендере можно подать вплоть до 18 августа».

Э.ГУРВИЦ также добавил, что Минтранссвязи «уже не претендует на аэропорт». «Единственное требование министерства - найти достойного инвестора и представить Минтранссвязи на согласование, - заявил он. – Киеву важно, чтобы инвестор хорошо подготовил аэропорт к Евро-2012».

Вместе с тем мэр Одессы выразил возмущение тем, что «вся подготовка к Чемпионату Европы идет практически за счет средств инвесторов и города, а государство не финансирует вообще ничего».

По мнению Э.ГУРВИЦА, такой подход неприемлем. Между тем, государство мотивирует отказ финансировать строительство объектов Евро-2012 тем, что в бюджет страны не внесены изменения.

Мэр Одессы также не стал скрывать, что категорически не воспринимает попытку строительства рядом с действующим аэропортом 120-гектарного гостинично-торгового комплекса общей стоимостью 100 млн. долл. «Разворачивать на границе города такое масштабное строительство неприемлемо. Нужно сделать все, чтобы этого не допустить», - подчеркнул Э.ГУРВИЦ.