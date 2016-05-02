Умер известный украинский джазовый музыкант Юрий Кузнецов

Как сообщили УНИАН во Всемирном клубе одесситов, Кузнецов умер в результате онкологического заболевания в ночь на 2 мая.

"Ушел из жизни Юрий Кузнецов, музыкант, любящий муж и отец, одессит. У него была тяжелая болезнь, с которой он сражался как мог, но не смог победить, несмотря на все усилия врачей и близких. До последнего дня он излучал оптимизм, верил в лучшее и не переставал работать и бороться. Бороться за себя, за любимых, за город и страну", - сообщили в клубе.

Музыкант перенес несколько сложных операций, в том числе за рубежом.

Справка УНИАН. Юрий Кузнецов родился 11 июля 1953 в Одессе. Украинский джазовый пианист, виртуозный импровизатор-мультиинструменталист, композитор и педагог, основатель и арт-директор международного джазового фестиваля "Джаз-карнавал в Одессе" ("Odessa Jazz Fest"), президент "Клуба высокой Музыки", заслуженный деятель искусств Украины.

Играл произведения в спектре от классического до экспериментального и авангардного джаза, обладатель специального приза Пола Маккартни на международном конкурсе Yesterday в Эстонии.

Является одним из основателей эстрадно-джазового отделения Одесского музыкального училища им Константина Данькевича. Он автор музыки ко многим театральным спектаклям, принимал активное участие в озвучивании мировых шедевров немого кино: Александра Довженко "Арсенал", Георгия Тасина "Ночной извозчик" и пр.

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