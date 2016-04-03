Умер известный диссидент и руководитель хора "Гомін" Леопольд Ященко

Об этом сообщил журналист Вахтанг Кипиани на своей странице в Facebook.

«Создатель хора «Гомін» был одним из главных оберегов украинства в коммунистические времена. Я его впервые увидел, но сперва услышал летом 1988 года», - написал он.

«В тот самый день я не поступил на социологию в Киевском университете. Ехал домой на метро грустный, потому что впереди должна была быть советская армия с Карабахами и другими горячими точками. В какой-то момент мне показалось, что слышу музыку. Первая мысль – поехал крышей, потому что откуда могла быть украинская музыка в метрополитене имени Ленина. Но на самом деле это был он, Ященко, с любимой сипелкой. Это был словно сигнал – что все будет хорошо», – отметил Кипиани.

Справка УНИАН. Леопольд Ященко родился 2 июня 1928 года в Киеве. В 1947-1949 учился в Киевском государственном музыкальном училище имени Глиэра, в 1954 окончил историко-теоретический факультет Киевской консерватории, в 1957 году - аспирантуру Института искусствоведения, фольклора и этнографии АН УССР.

В 1969 году он создал хор «Гомін». Активно возрождал в Киеве украинский календарный фольклор, народные обычаи и праздники. За это 28 сентября 1971 года его исключили из Союза композиторов Украины с формулировкой за «идейные ошибки, допущенные в руководстве хором».

В 1989 году Ященко восстановили в Союзе композиторов Украины, а хор «Гомін» первым в Киеве публично исполнил национальный гимн «Ще не вмерла Україна».