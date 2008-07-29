Победителем «Новой Волны-2008» стал грузинский дуэт (фото)

Победителем Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая Волна-2008» стал грузинский дуэт «Georgia».

28 июля в Юрмале в концертном зале «Дзинтари» состоялось подведение итогов конкурса и торжественное закрытие «Новой волны 2008, сообщает официальный сайт фестиваля

Победитель конкурса – дуэт «Georgia» стал обладателем главного приза в 70 тысяч долларов. Второе место заняла представительница России Ирис. Третье – итальянец Alessandro Ristori. Они получили дипломы и денежные призы - $ 40 000 и 30 000 соответственно.

Всем участникам конкурса вручили дипломы и памятные подарки. Приз Аллы Пугачевой «Золотая звезда Аллы», дипломы и по $ 50 000 достались двоим конкурсантам – Омару (Киргизия) и Дяде Ване (Беларусь).