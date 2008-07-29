Правительство не будет требовать от аграриев возврата 120 млн. грн.

Правительство не будет требовать от сельскохозяйственных предприятий возврата 120 млн. грн., выделенных в 2007 году из резервного фонда на преодоление последствий сложных погодных условий.

Как передает корреспондент, такое решение принято на внеочередном заседании правительства.

«В прошлом году выделили 120 миллионов гривень, но предыдущее правительство выделило эти средства на возвратной основе. Хозяйства никогда в жизни этого не возвратят - это нереально. Из резервного фонда правительства предлагается выделить (указанные средства - УНИАН) на безвозвратной основе», - сказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в Украине в прошлом году из-за засухи пострадало около 10 млн. га посевов сельхозкультур и около 1,1 млн. га посевов погибло. Больше всего пострадали восемь областей - Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Луганская.

По оценкам Министерства аграрной политики Украины, из-за засухи в прошлом году пострадало более 1,1 млн. га посевов, прямые убытки аграриев составили более 1 млрд. грн.