Замминистра обороны: если денег нет, надо искать другие пути

Для полного решения жилищной проблемы в Вооруженных Силах Украины необходимо свыше 9 млрд. грн.

Такое мнение в интервью газете “Народна армія” высказала заместитель министра обороны Украины Надежда ДЕЕВА.

Как сообщает издание, эта сумма рассчитана с учетом цен на недвижимость, которые определены Министерством региональной политики и строительства на 2008 год, определения средней площади квартир в зависимости от количества членов семей военнослужащих, которые находятся в очереди на получение жилья.

“По простым арифметическим подсчетам, понятно, чтобы снять жилищную проблему с повестки дня до 2012 года, необходимо гарантировано выделять в течение трех последующих лет на строительство жилья не менее 3 млрд. грн., - объяснила Н.ДЕЕВА. - Но давайте будем реалистами: вряд ли Министерству обороны выделят такие средства, поэтому нужно определять другие пути”.

Заместитель руководителя оборонного ведомства также сообщила изданию, что уже рассмотрен ряд предложений ведущих украинских и международных банков по кредитованию инвестиционной программы обеспечения жильем военнослужащих. Совместно с соответствующими центральными органами власти готовятся предложения и необходимые документы для принятия решений в установленном порядке.

По словам Н.ДЕЕВОЙ, одновременно уже утвержден стандарт Перспективного плана строительства жилья для военнослужащих в разрезе каждого города на период 2008-2011 гг. для полного обеспечения их жильем, с учетом немалого количества контрактников, которые появятся в процессе перехода на профессиональную армию.