МЧС призывает жителей Одесской области приготовится к эвакуации

В связи с выпадением обильных осадков в верхнем течении Днестра в западных областях Украины Управление Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Одесской области предупредило жителей приднестровских сел Яски, Троицкое, Граданицы, Маяки, а также города Беляевка об угрозе возможного подтопления зданий в ближайшие дни и призвало население приготовиться к эвакуации.

Как сообщил УНИАН инспектор Центра пропаганды облуправления МЧС Сергей ШМОРГАЛ, жителям этих населенных пунктов рекомендовано сохранять спокойствие, однако на всяк случай собрать документы, одежду и наиболее ценные вещи, запастись продуктами на несколько суток и приготовить медикаменты.

В квартирах и домах рекомендуется отсоединить электроприборы от электросети, перекрыть воду и отключить газ. Если в хозяйстве имеются животные, нужно их перегнать на возвышенную местность.

В результате подъема уровня воды в реке, указывается в обращении облуправления МЧС, могут пострадать населенные пункты Беляевского, Белгород-Днестровского, Овидиопольского и Раздельнянского районов, расположенные в нижнем течении Днестра.

В облуправлении МЧС сформирован штаб по ликвидации последствий возможного подтопления.