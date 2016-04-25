Захарченко угрожает расстрелять полицейскую миссию ОБСЕ на Донбассе

«Если у них возникнет желание появиться здесь вооруженными, я буду расценивать это как интервенцию и всех ОБСЕшников, кто будет с оружием, буду расстреливать, чтобы у них даже желания не возникло прийти сюда с пистолетом», — цитирует главного боевика Donpress.com.

По его словам, террористы согласились только на мониторинговую миссию, которая не имеет права на ношение оружия.

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Более того, боевики намерены провести в Донецке парад, несмотря на замечания наблюдателей ОБСЕ. «Мы не будем реагировать на какие-либо заявления ОБСЕ по поводу нарушения и в связи с отводом. Это наше личное дело, и мы проведем парад на самом высоком уровне с привлечением всех подразделений и всех видов вооружения», — заявил Захарченко.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает размещение вооруженных сотрудников ОБСЕ на линии соприкосновения на Донбассе и увеличение их численности.

15 апреля президент Украины Петр Порошенко, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд скоординировали позиции относительно перспектив введения полицейской миссии ОБСЕ на Донбасс.

22 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе уже в ближайшее время.

«В результате моих переговоров в ближайшее время я жду введения новой вооруженной полицейской миссии ОБСЕ для обеспечения контроля над режимом прекращения огня, для охраны отведенного вооружения, для обеспечения вывода оккупационных войск Российской Федерации с оккупированной территории и для обеспечения эффективного контроля неконтролируемого участка украинско-российской границы, для того чтобы новые регулярные войска и новое вооружение не заходили на территорию Украины», - отметил Порошенко.