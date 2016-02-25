Главарь "ДНР" считает смертные приговоры "высшей мерой защиты общества" - СМИ

Такое мнение он высказал, оправдывая вынесенные на оккупированной территории смертные приговоры, пишут Новости Донбасса.

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"Во многих странах есть смертная казнь как высшая мера защиты общества. Другой вопрос — исполнение приговора… У нас в судебном порядке выносят смертный приговор: нашли преступника, обезвредили, вынесли приговор. И любой осужденный к смертной казни у нас имеет право подать прошение о помиловании, и я его буду лично рассматривать в каждом отдельном случае", — сказал он.

Как сообщалось ранее, боевики группировки "ДНР" вынесли приговор к исключительной мере наказания — смертной казни.