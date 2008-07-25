СПИД больше не смертельная болезнь, а что-то вроде диабета

По сравнению с 1990 годом средняя продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих антиретровирусную терапию, увеличилась на 13 лет. Таковы результаты масштабного исследования, опубликованного в журнале Lancet. По мнению экспертов, благодаря современным лекарствам ВИЧ из смертельной инфекции постепенно превращается в хроническое заболевание, подобное диабету.

В исследовании, проведенном сотрудниками Центра по совершенствованию терапии ВИЧ/СПИДа в Британской Колумбии (Канада), приняли участие 43 тысячи пациентов, получающих антиретровирусные препараты, препятствующие размножению вируса иммунодефицита в организме человека.

Ученые оценивали продолжительность жизни больных на протяжении трех связанных с введением новых поколений лекарств временных отрезков – 1996-99, 2000-2002 и 2003-2005 годы. Все участники исследования являлись гражданами развитых стран и не имели существенных ограничений в доступе к лечению.

Полученные результаты свидетельствуют о значительном увеличении ожидаемой продолжительности жизни больных по мере появления на рынке новых лекарств. Так, если в 1996-1999 годах продолжительность жизни 20-летнего пациента, начинающего прием антиретровирусных препаратов, составляла 36,1 год, то в 2003-2005 годах этот показатель увеличился до 49,4 лет. Аналогичная динамика наблюдалась и в других возрастных группах.

На протяжении всего охваченного периода наблюдалось сокращение смертности и увеличение среднего возраста пациентов.

Развитие антиретровирусной терапии превратило ВИЧ из смертельной инфекции в длительное хроническое заболевание, заключают авторы исследования. Впрочем, ученые признают, что наличие ВИЧ-инфекции по-прежнему значительно сокращает продолжительность жизни больных по сравнению со средней продолжительностью жизни в развитых странах.

Медпортал.ру