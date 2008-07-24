США: коррупция - это одно, а конфликты политиков - другое

Борьба с коррупцией должна осуществляться в интересах всей страны, а не удовлетворять интересы лишь какой-то части политикума.

Об этом заявил второй заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Дэвид МЕРКЕЛЬ во время рабочей встречи с министром юстиции Украины Николаем ОНИЩУКОМ сегодня в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, в ходе встречи были обсуждены вопросы борьбы с коррупцией, в частности, реализации в Украине совместной межправительственной пороговой программы «Вызовы тысячелетия».

В контексте необходимости деполитизации процесса борьбы с коррупцией украинский министр юстиции и второй заместитель Государственного секретаря США обменялись мнениями относительно ряда текущих задач, стоящих перед правительством и Верховной Радой Украины.

В частности, стороны выразили уверенность в необходимости создания в Украине единого государственного органа по борьбе с коррупцией. Подчеркивалось важность обойти политические мотивации и достичь прогресса в решении этого вопроса, как имеющего общенациональный вес, отметили в Минюсте.

Также затрагивался вопрос подбора кандидатуры на должность Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики (соответствующая должность была введена постановлением Кабинета министров Украины «Некоторые вопросы реализации государственной антикоррупционной политики» от 4 июня 2008 года № 532). Министр юстиции Украины подчеркнул, что государству удалось «перейти от призывов к практической деятельности» в решении вопроса учреждения такого института. Вместе с тем, сообщил Н.ОНИЩУК, сейчас продолжаются рабочие дискуссии относительно механизма прозрачного и объективного подбора кандидатуры на эту должность, поскольку «каждая политическая сила хотела бы влиять на это назначение».

В ходе встречи Д.МЕРКЕЛЬ выразил уверенность, что Украине необходимо ориентироваться на европейские стандарты антикоррупционной политики. Это, по мнению второго заместителя Государственного секретаря США, кроме позитивного концептуального ориентира, будет иметь также большое значение для перспектив ассоциированного членства Украины в Европейском содружестве.