Эксперт: доллар в ближайшее время не будет валютой для сбережений

Президент Ассоциации украинских банков Александр СУГОНЯКО считает, что в ближайший год не стоит ожидать повышения курса доллара США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

А.СУГОНЯКО также отметил, что доллар в ближайшее время не будет валютой для сбережений, поскольку финансовая система США нестабильна. И это будет отображаться на экономиках многих стран, в том числе на экономике Украины, сказал он

По словам президента АУБ, многое в борьбе за стабильность финансовой системы США будет зависеть от регуляторных органов страны. «Но радикальных изменений (в экономике США - УНИАН) не будет. Тенденция к ослаблению доллара останется», - уверен он.

А.СУГОНЯКО добавил, что радикальных изменений в экономике США не стоит ожидать еще и потому, что страна готовится к президентским выборам.

Справка УНИАН. С 22 мая Национальный банк Украины укрепил гривню, установив официальный курс 4,85 грн./долл. (прежний курс составлял 5,05 грн./долл.).

Официальный курс на уровне 5,05 грн. за доллар США был установлен Нацбанком с 21 апреля 2005 года (тогда гривня сразу укрепилась на 14 копеек) и не менялся все это время.