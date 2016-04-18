Российский бизнесмен Григоришин подал запрос на получение гражданства Украины – СМИ

17:50, 18 апреля 2016
Общество
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Российский бизнесмен Константин Григоришин подал документы на получение украинского гражданства. 

СМИ узнали о планах российского бизнесмена Григоришина получить украинское гражданство / фото УНИАН

Об этом сообщает "Главком", ссылаясь на копию соответствующего заявления Григоришина в органы Государственной миграционной службы Украины, которая находится в распоряжении издания.

Согласно этим документам, прошение о получении гражданства Украины российским олигархом датировано 15 марта 2016 года, и сейчас находится на стадии рассмотрения.

Копия заявления Григоришина / фото

На данный момент Григоришин, по данным издания Forbes, состоит в гражданстве России и Кипра. Бизнесмен, который хоть и родился в украинском городе Запорожье, большую часть жизни провел в России. В то же время большая часть его активов находится в Украине.

При этом по законодательству Украины получить украинское гражданство можно только отказавшись от предыдущего. Далее решение о принятии лица в украинское гражданство принимает президент Украины и издает об этом соответствующий указ.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе стало известно, в России Григоришина объявили в международный розыск. Российское следствие подозревает бизнесмена в неуплате 674 миллионов рублей (10,16 миллиона долларов) налогов в России.

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