Российский бизнесмен Григоришин подал запрос на получение гражданства Украины – СМИ

Об этом сообщает "Главком", ссылаясь на копию соответствующего заявления Григоришина в органы Государственной миграционной службы Украины, которая находится в распоряжении издания.

Согласно этим документам, прошение о получении гражданства Украины российским олигархом датировано 15 марта 2016 года, и сейчас находится на стадии рассмотрения.

На данный момент Григоришин, по данным издания Forbes, состоит в гражданстве России и Кипра. Бизнесмен, который хоть и родился в украинском городе Запорожье, большую часть жизни провел в России. В то же время большая часть его активов находится в Украине.

При этом по законодательству Украины получить украинское гражданство можно только отказавшись от предыдущего. Далее решение о принятии лица в украинское гражданство принимает президент Украины и издает об этом соответствующий указ.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе стало известно, в России Григоришина объявили в международный розыск. Российское следствие подозревает бизнесмена в неуплате 674 миллионов рублей (10,16 миллиона долларов) налогов в России.