Чего не хватает украинским банкам прежде всего?

Важнейшей проблемой для украинской банковской системы является недостаток кадров на уровне высшего управленческого и среднего менеджерского звена, особенно в области управления рисками.

Об этом заявила в интервью УНИАН заместитель директора парижского офиса международного рейтингового агентства Standard & Poor`s Екатерина ТРОФИМОВА.

«По нашим оценкам, более 80% банков СНГ, и эта цифра вполне применима к украинской банковской системе в частности, имеют систему управления рисками, которая не соответствует международным стандартам, или вообще отсутствует», - сказала Е.ТРОФИМОВА.

Отвечая на вопрос о перспективах внедрения в Украине Базельских принципов требования к банковской системе, аналитик отметила, что в них тоже очень много белых пятен, которые очень ярко проявились в текущих условиях мирового финансового кризиса. «В частности, Базельские принципы очень незначительно делают акцент на рисках ликвидности, - сказала Е.ТРОФИМОВА. - Как показывает опыт, именно риски ликвидности в основном являются катализатором кризисных явлений в банках. Поэтому Базельский комитет постоянно работает и улучшает свои принципы».

В S&P позитивно оценивают работу Национального банка Украины по повышению качества работы украинских коммерческих банков.