Жена заказала убийство мужа, чтобы продать квартиру

В Черновицкой области жена заказала убийство мужа, поскольку хотела стать владельцем квартиры, которая находилась в их общей собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель начальника Управления МВД в Черновицкой области, начальник криминальной милиции Ярослав КОЗАК.

По его словам, на прошлой неделе во время расчетов за якобы выполненный заказ была арестована 31-летняя жительница Черновцов, которая заказала убийство своего 38-летнего мужа, с которым находилась в браке 12 лет и имела общую 11-летнюю дочь. Оперативную информацию о том, что одна из жительниц Черновцов ищет исполнителей заказного убийства, стражи порядка получили в начале июля. Оперативники установили лицо заказчицы и лицо, против которого должно было быть направлено покушение, а также подготовили круг «исполнителей».

Заказчица на протяжении двух недель вела с «исполнителями» торги о размере оплаты за выполненный заказ, способ его выполнения и форму представления доказательств об этом. В ходе этих переговоров она договорилась за тысячу долларов «покалечить мужчину» так, чтобы это «приковало его к кровати». Во время предоставления доказательств «выполненного заказа» и расчета с «исполнителями» женщину задержали. Теперь она находится в СИЗО. Ее ожидает наказание – лишение свободы от 7 до 10 годов.

По словам Я.КОЗАКА, муж женщины был частным предпринимателем и занимался реализацией автозапчастей на Калиновском рынке. Жена помогала ему в ведении этого бизнеса. Семья не имела материальных проблем, проживала в двухкомнатной квартире, владела автомашиной. Соседи хорошо отзываются об этой семье, утверждают, что никаких ссор у них не было. Свекровь также ничего не может плохого сказать о своей невестке. Для мужа сообщение о том, что его заказала жена, стало шоком.

Подозреваемая утверждает, что пошла на преступление из корыстных побуждений – хотела после смерти мужа переписать на себя двухкомнатную квартиру и реализовать ее. По предварительным выводам, женщина психических отклонений не имеет. Окончательные причины, которые стали причиной этого преступления, установит следствие.

Как сообщил Я.КОЗАК, с начала года это четвертое заказное преступление с покушением на жизнь на Буковине. Так, в апреле женщина заказала облить серной кислотой невесту своего сына, в мае сосед из-за неприязненных отношений заказал нанести тяжелые телесные повреждения своему соседу, в июне – работник казино заказал похищение любимой и часть обещанных денег человек дал, когда увидел результаты работы – фотографии с якобы окровавленной девушкой. Во всех этих случаях заказчики разоблачены, а сами преступления предупреждены.