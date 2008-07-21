Налоговая изъяла в Крыму семь аттракционов, яхту и мотодельтаплан

В крымских регионах в ходе проведения операции «Курорт-2008» сотрудники налоговой милиции изъяли 7 аттракционов, яхту и мотодельтаплан.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, 7 аттракционов предварительной стоимостью 686 тыс. грн. были изъяты по результатам проверки «Луна-парка» в Бахчисарайском районе автономии. Как выяснилось, частный предприниматель из Львова оказывал услуги на аттракционах без разрешения от Совета министров Крыма и МЧС.

Яхту ориентировочной стоимостью 150 тыс. грн. налоговики изъяли в Евпатории. Проверкой установлено, что местный житель перевозил пассажиров на яхте, не имея на данный вид деятельности необходимых разрешающих документов. Яхта передана на ответственнее хранение.

Мотодельтаплан ориентировочной стоимостью 120 тыс. грн. изъят в Сакском районе АР Крым. Как выяснили налоговики, платные услуги (5 минут полета – 75 грн.) на мотодельтаплане житель города Саки оказывал отдыхающим без необходимых разрешающих документов. Мотодельтаплан передан на ответственное хранение.

Материалы проверок будут направлены в суд.