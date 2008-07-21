Ющенко передал Меркель списки немцев, погибших в Украине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО передал Германии рассекреченные списки немцев, погибших в Украине во время Голодомора 1932-1933 годов и Второй мировой войны.

Как передает корреспондент УНИАН, на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ В.ЮЩЕНКО, в частности, сообщил, что передал списки людей, которые умерли от голода в 1932-1933 годах в немецких поселениях восточной части Украины. Также он передал списки лиц, интернированных в 1944-1954 годах.

В свою очередь А.МЕРКЕЛЬ, говоря о гуманитарном сотрудничестве двух стран, сообщила о договоренности провести этой осенью дни немецкой культуры в Украине.