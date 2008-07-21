Черноморский флот проведет в Севастополе парад к Дню ВМФ

27 июля в акватории Севастопольской бухты планируется проведение военно-морского парада и праздника, посвященного Дню Военно-морского флота России.

Об этом УНИАН сообщили в Службе информации и общественных связей Черноморского флота России.

Первая общая репетиция военно-спортивного праздника в честь Дня ВМФ запланирована на 23 июля. В ней примут участие до 20 боевых кораблей различных классов и порядка 10 судов обеспечения, подразделения береговых войск, 15 единиц боевой техники. На репетиции будет отрабатываться слаженность действий экипажей кораблей и судов, хронометраж праздника и его отдельных элементов.

К празднику также готовятся водолазы Черноморского флота России. Служба информации и общественных связей ЧФ РФ называет выход из моря «33 богатырей», роли которых играют водолазы, одним из самых эффектных эпизодов праздника на День ВМФ России. «Эпизод, в котором задействованы флотские водолазы, фактически является тренировкой легководолазов на малых глубинах, с демонстрацией возможностей водолазного снаряжения. Кроме того, каждый «богатырь», поднимающийся из воды с оружием в руках, автоматом Калашникова, готов немедленно вступить в бой, пока учебный, о чем свидетельствуют холостые автоматные залпы - своеобразное приветствие Нептуну», - говорится в сообщении.