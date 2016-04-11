В Турцию отправляют еще 750 турок-месхетинцев с Донбасса

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил почетный консул Турции в Харькове Владимир Белый.

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По его словам, 14-15 апреля из международного аэропорта "Харьков" в турецкий город Эрзинджан вылетят 3-4 авиаборта с этническими турками, которые до начала антитеррористической операции проживали на Донбассе, преимущественно в окрестностях Славянска Донецкой области.

Белый подчеркнул, что для сопровождения пожилых людей и больных лиц из Турции в Харьков уже прибыли 36 медиков с необходимым оборудованием.

Как сообщал УНИАН, Турция проводит репатриацию турок-месхетинцев, которые мигрировали в украинские Донецк и Славянск из Ферганской долины в Узбекистане после событий 1989 года.

По распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, 3 тыс. месхетинских турок, которые ощутили на себе негативное влияние военного конфликта на Донбассе, будут переселены в Турцию. Для переселенцев выделят 33 жилых единицы в Карсе, а остальные будут размещены в провинции Эрзинджан. Также обещают их трудоустроить.

В декабре 2015 года в Турцию из Харькова отправили первые самолеты с 350 турками-месхетинцами. В марте 2016 года - еще около 200 человек.