Турция начала вывоз c Донбасса турок-месхетинцев

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Турцию из международного аэропорта «Харьков» будут отправлены два самолета с 350 турками-месхетинцами.

По словам менеджера авиакомпании Turkish Airlines, которая будет выполнять рейсы, Эльгиза Мураддинова, первый рейс запланирован на 12:30, второй - на 16:00.

Турки-месхетинцы, подавляющая часть которых проживала на территории Донецкой области (Славянск и Донецк) будут отправлены в город Эрзинджан на северо-востоке Турции.

По словам Мураддинова, сегодняшняя отправка является первой, однако в общей сложности Турция окажет помощь около 2 тысячам турок-месхетинцев.

Турок-месхетинец Ваид Мамедов, проживавший в Славянске, отметил, что Турция обеспечит всех вывезенных из Донбасса этнических турок жильем и работой.

Как сообщал УНИАН, турецкое информационное агентство Anadolu в октябре сообщило, что 677 семей месхетинских (ахыскинских) турок, которые мигрировали в украинские Донецк и Славянск из Ферганской долины в Узбекистане после событий 1989 года, готовятся к новой миграции.

По распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, 3 тысячи месхетинских турок, которые испытали на себе негативное влияние военного конфликта на Донбассе, будут переселены в Турцию. Для переселенцев выделят 33 жилые единицы в Карсе, а остальные будут размещены в провинции Эрзинджан. Также их обещают трудоустроить.