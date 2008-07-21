Top-10 лучших городов мира для инвестиций в недвижимость

Деловая столица США Нью-Йорк - лучшее место в мире для инвестиций в недвижимость при самой дорогой аренде, считает журнал Forbes, обнародовавший свою десятку самых привлекательных городов для покупки квадратных метров.

По мнению издания, недвижимость остается "тихой гаванью" для капитала в мире на фоне волатильных рынков и угроз финансового кризиса.

Спад инвестиционной активности в США из-за замедления роста экономики и слабый доллар делают мегаполис привлекательным для долгосрочных вложений в самые дорогие офисные здания в центре Манхэттена, цитирует американских экспертов РИА "Новости".

В качестве примера удачной покупки Forbes приводит недавнюю сделку с приобретением 90% акций здания Chrysler за 800 миллионов долларов госфондами Объединенных Арабских Эмиратов.

Спад продаж на внутреннем рынке также снижает конкуренцию в этом секторе в Лондоне. Город занимает второе место в списке. Издание отмечает, что выгодно вложиться в Нью-Йорке и Лондоне далеко не каждому по карману.

Далее в порядке убывания расположены Вашингтон, Париж, Шанхай, Токио, Сингапур, Мюнхен, Сидней и Конконг. Forbes рекомендует покупать офисные площади в Шанхае и жилье в Сиднее.