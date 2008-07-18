17 июля компания Vanco Prуckerchenska Ltd. направила письмо в Кабинет министров Украины с просьбой дать согласие правительства на опубликование полного текста Соглашения о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка континентального шельфа Черного моря, между компанией Vanco и правительством Украины, подписанного 19 октября 2007 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Полная прозрачность действий украинского правительства сможет показать украинским гражданам и международному сообществу преимущества СРП, включительно с демонстрацией реальных шагов государства к энергетической независимости Украины путем разработки отечественных месторождений газа и нефти», - отметил президент Vanco Prуckerchenska Джим БАУН.

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день СРП запрещает сторонам, подписавшим соглашение, публично обсуждать СРП или его фрагменты. Несмотря на это, часто условия СРП неправильно интерпретировались и цитировались вне контекста в медиа, что привело к запутыванию украинского и международного сообществ.

«С разрешения правительства Vanco Prуckerchenska готова опубликовать СРП на официальном сайте компании для обеспечения прозрачности», - добавил Дж.БАУН.

Как сообщал УНИАН, в 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины Соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности относительно СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начала международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

21 мая Кабинет министров принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

18 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие распоряжения правительства от 21 мая 2008 года №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом министров Украины и компанией «Венко Интернешнл лимитед» о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».

17 июля Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины, в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция), относительно конфликта по СРП.

60-дневный срок предарбитражных консультаций между компанией Vanco Prуckerchenska и Украиной завершился 7 июля.