Минэкономики хочет увеличить импорт мяса

Министерство экономики считает необходимым увеличить импорт мяса в Украину в этом году на 50 тыс. тонн - до 300 тыс. тонн, для удовлетворения внутреннего спроса и недопущения необоснованного повышения цен.

Об этом говорится в информации относительно выполнения антиинфляционных мероприятий в январе-июне 2008 г., размещенной на сайте Минэкономики.

Как отмечается в сообщении, по данным Госкомстата, за первое полугодие 2008 года в Украине произведено 928,8 тыс. тонн мяса всех видов, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Однако эти темпы роста несколько меньше, чем прогнозировалось Минагрополитики, и «прослеживается стойкая тенденция к замедлению темпов роста».

В то же время, в текущем году потребление мяса на душу населения в Украине прогнозируется на уровне 48,3 кг в год (или 4,03 кг в месяц).

Базируясь на этих показателях, Минэкономики уточнило баланс спроса и предложения мяса на 2008 год, согласно которому уменьшена оценка отечественного производства мяса до 1990 тыс. тонн (против 2030 тыс. тонн по предыдущим оценкам).

«Исходя из приведенного выше, необходимо увеличить импорт мяса до 300 тыс. тонн (против 250 тыс. тонн по предыдущим оценкам)», отмечают в министерстве.

По данным Минэкономики, за 6 месяцев этого года в Украину было ввезено около 177 тыс. тонн мяса, что дало возможность обеспечить среднемесячное потребление мяса на одного человека на уровне приблизительно 3,92 кг в месяц.