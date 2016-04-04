Местные жители оккупированного Краснодона сообщают в соцсетях о взрыве цистерн с топливом (фото, видео)
15:28, 04 апреля 2016Общество
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В оккупированном Краснодоне взорвались несколько цистерн с топливом, которые двигались по железнодорожным путям.
О причинах взрыва не сообщается / twitter.com/l_vinchenso
Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
В результате возникло возгорание топлива, в небе видны огромные клубы черного дыма.
О причинах взрыва не сообщается.
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Местные жители пишут, что на место происшествия прибыли боевики и кинологи, ищут "возможные фугасы по всей железной дороге".
Фото: соцсети
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