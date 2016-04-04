Местные жители оккупированного Краснодона сообщают в соцсетях о взрыве цистерн с топливом (фото, видео)

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В результате возникло возгорание топлива, в небе видны огромные клубы черного дыма.

О причинах взрыва не сообщается.

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Местные жители пишут, что на место происшествия прибыли боевики и кинологи, ищут "возможные фугасы по всей железной дороге".