На украинско-словацкой границе пограничники открыли огонь при задержании вертолета, который мог перевозить нелегалов

11:47, 03 апреля 2016
Общество
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Государственная пограничная служба Украины во время совместной международной операции на украинско-словацкой границе с правоохранительными органами Словакии выявила канал перемещения незаконных мигрантов и вертолет, которым нарушители, скорее всего, переправляли нелегалов.

вертолет / dpsu.gov.ua

По данным пограничников, спортивный вертолет и три человека - два пилота и местный житель были обнаружены в районе села Порошковое Перечинского района Закарпатской области.

Во время задержания нарушителей пограничникам пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух, поскольку последние оказывали сопротивление.

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Один из пилотов вертолета уже в третий раз задерживается сотрудниками Государственной пограничной службы. Недавно он был задержан как пилот самолета, перевозившего крупную партию контрабандных сигарет.

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