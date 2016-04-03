На украинско-словацкой границе пограничники открыли огонь при задержании вертолета, который мог перевозить нелегалов

По данным пограничников, спортивный вертолет и три человека - два пилота и местный житель были обнаружены в районе села Порошковое Перечинского района Закарпатской области.

Во время задержания нарушителей пограничникам пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух, поскольку последние оказывали сопротивление.

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Один из пилотов вертолета уже в третий раз задерживается сотрудниками Государственной пограничной службы. Недавно он был задержан как пилот самолета, перевозившего крупную партию контрабандных сигарет.