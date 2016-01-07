Закарпатские таможенники отобрали у венгра BMW за контрабанду сигарет (фото)

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, мужчина выбрал "зеленый коридор" и сообщил, что никаких скрытых товаров и предметов при себе не имеет.

"Однако во время проверки транспортного средства у инспектора пограничной службы возникли сомнения, поэтому было принято решение об осуществлении углубленного осмотра автомобиля. Как результат, в топливном баке обнаружили спрятанные почти 400 пачек сигарет Marlboro touch", - сказано в сообщении.

Контрафакт и автомобиль BMW 2009 года выпуска, сумма оценки которого более 260 тысяч гривен, были изъяты в установленном порядке и переданы компетентным органам.

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