Закарпатские таможенники отобрали у венгра BMW за контрабанду сигарет (фото)
10:31, 07 января 2016Политика
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6 января пограничниками и сотрудниками таможни в пункте пропуска "Тиса" изъяли у гражданина Венгрии автомобиль BMW 530 после того, как оказалось, что на нем он пытался провезли партию контрабандных сигарет.
Таможенники изъяли автомобиль у венгерского контрабандиста / dpsu.gov.ua
Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, мужчина выбрал "зеленый коридор" и сообщил, что никаких скрытых товаров и предметов при себе не имеет.
"Однако во время проверки транспортного средства у инспектора пограничной службы возникли сомнения, поэтому было принято решение об осуществлении углубленного осмотра автомобиля. Как результат, в топливном баке обнаружили спрятанные почти 400 пачек сигарет Marlboro touch", - сказано в сообщении.
Контрафакт и автомобиль BMW 2009 года выпуска, сумма оценки которого более 260 тысяч гривен, были изъяты в установленном порядке и переданы компетентным органам.
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Таможенники изъяли у контрабандиста из Венгрии BMW и сами сигареты / dpsu.gov.ua
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