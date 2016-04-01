В оккупированном Крыму создали новое пророссийское движение, его главой стал экс-регионал

Как сообщает "Крым.Реалии", в него вошли местные региональные отделения российских политических партий "Патриоты России", "Союз Труда", "Экологическая партия "Зеленые" и более десяти общественных организаций и объединений, в том числе "Великое братство ветеранов боевых действий без границ", "Ветераны ФСБ России", "Русское движение Крыма", "Народное ополчение", больше всем известно как "самооборона", "Крым-юрт" и другие.

Председателем движения единогласно избрали лидера местных "Патриотов России" Владимира Кима, который до 2014 года представлял украинскую "Партию Регионов" и до аннексии Крыма Россией занимал должность первого заместителя председателя Симферопольской районной государственной администрации.

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Он заявил, что новое образование "будет выступать за конструктивный диалог с исполнительной и законодательной властью "республики".

По его словам, создание "Сильного Крыма" не связано с предстоящими осенними выборами в российскую Госдуму. Ким не исключает "конструктивных договоренностей".

Напомним, Рада определила дату начала временной оккупации Крыма. Законом в Законе Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" устанавливается, что датой начала временной оккупации 20 февраля 2014 года.