Защита украинского режиссера Сенцова обжаловала приговор

"В Верховный суд России направлена кассационная жалоба на приговор Олегу Сенцову и Александру Кольченко", - сообщил адвокат Дмитрий Динзе. По его словам, жалоба направлена через аппарат уполномоченного по правам человека в России, передает Би-би-си.

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Напомним, Северокавказский окружной военный суд РФ 25 августа признал Олега Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Второй обвиняемый по делу, Александр Кольченко, получил 10 лет. Прокуратура требовала для Сенцова и Кольченко 23 года и 12 лет колонии соответственно.

Суть обвинений, выдвинутых ФСБ России и прокуратурой против Олега Сенцова и Александра Кольченко, состояла в том, что после аннексии Крыма Россией, они якобы организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" (сменившего вывеску местного офиса Партии регионов) в Симферополе.

Оба осужденных назвали дело против них политическим, а доказательства - сфальсифицированными следствием. Кроме того, Сенцов заявлял, что его после ареста избивали и пытали сотрудники ФСБ, добиваясь признательных показаний.

По этому же делу были осуждены двое предполагаемых сообщников - Геннадий Афанасьев и Алексей Чирния, которые заключили сделку со следствием.