Адвокат рассказал о давлении на украинского политзаключенного Афанасьева в российской колонии

Об этом адвокат Афанасьева Александр Попков заявил в эфире телеканала "112 Украина".

Читайте такжеРоссийских ГРУшников по международным договорам могут передать в РФ для отбывания наказания – Матиос

"Последнее взыскание ему было объявлено за то, что у него нашли сим-карту, которые запрещены в колонии. Нашли у него на самом очевидном месте, в клапане для бирки, раньше у него там находили лезвия, продолжается интересная операция... Гена говорит, что она у него там была, видимо, подложили ее потому, что извлекали ее из этого клапана", - заявил адвокат.

По его словам, последние два дня неизвестно, что происходит с Афанасьевым, поскольку нет прямой связи.

"Все операции, связанные с объявлением ему взысканий разных, - направлены на то, чтобы еще больше ухудшить его состояние и перевести его в помещение камерного типа. Это фактически тюрьма. То есть это уже предпоследний шаг перед колониями для осужденных пожизненно", - уточнил Попков.

Также он прокомментировал задержание другого защитника Афанасьева Эрнеста Мезака российскими правоохранительными органами.

"Он занимается именно делами Геннадия, связанными с его пребыванием в заключении. И одновременно, когда происходил обыск у Геннадия, утром задержали Эрнеста. Причем он выходил из арбитражного суда, и его там ждали сотрудники полиции... Ему сказали, что он административно задержан и предъявили обвинения в проведении несанкционированного митинга год назад, практически 1 марта, в память убитого Бориса Немцова. Его повезли в суд, и суд снял все обвинения из-за отсутствия состава преступления... Мы так и не поняли, была ли это просто какая-то провокация или же это связано с Геннадием", - подытожил Попков.

По его прогнозам, решение, вынесенное 12 февраля Сыктывкарским судом по жалобе Афанасьева относительно отбывания наказания ближе к Крыму, будет больше политическим, чем юридическим.

По словам адвоката, после того как Афанасьева посетил украинский консул, на него начали оказывать давление, а консулу теперь отказывают в посещении.

"Они оформили это посещение как визит частного лица для того, чтобы не продолжать дальнейшие встречи с консулом, и сейчас Генконсульство Украины пытается добиться встречи, но Россия отвечает, что Афанасьев не украинский гражданин, а гражданин РФ, хотя это не так", - заявил Попков.

Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Олега Сенцова, активистов Александра Кольченко, Алексея Чирния и Афанасьева в мае 2014 года задержали в оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ. Их обвинили в подготовке терактов.

Афанасьев был ключевым свидетелем в судебном процессе над Сенцовым и Кольченко, которых 25 августа 2015 года приговорили к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима. Афанасьев в судебном заседании отказался от своих показаний, заявив, что следствие получило их раньше под пытками.

Правозащитники призвали Генпрокуратуру РФ расследовать озвученные заявления о пытках в отношении Афанасьева.

19 августа правозащитный центр «Мемориал» в России объявил Афанасьева политзаключенным.

Читайте такжеВопрос освобождения Савченко предрешён, идут переговоры по её возвращению в Украину – адвокат

Чирний, к которому также применяли пытки, и Афанасьев осуждены в России до 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

На этой неделе стало известно, что Сенцова и Кольченко этапировали в Иркутск и Челябинск для отбывания наказания в колониях строгого режима.