В Киеве женщины вышли на Майдан, чтобы поддержать Савченко

В центре украинской столицы прошла акция женщин в поддержку украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко, которую незаконно судят в России.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"На Майдане Незалежности собираются женщины, как они говорят, в поддержку женщин, в частности украинской пленницы - Надежды Савченко, которой сегодня в российском Донецке начали оглашать приговор», - говорится в сообщении.

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По словам участниц акции, они пришли на Майдан с цветами, чтобы «собрать букет "надежды" в честь Надежды Савченко».

Напомним, сегодня в Донецке Ростовской области начали оглашать приговор Савченко.

На зачитывание приговора отведено два дня. Перед вынесением приговора во всем мире проходят акции в поддержку летчицы, ее поддерживают известные политики, общественные и культурные деятели.