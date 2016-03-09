Сегодня во многих городах Украины и мира состоятся акции "Свободу Надежде Савченко!"

В Киеве акция начнется в 11.00 возле Посольства РФ.

Как сообщал УНИАН, 6 марта на акции в поддержку украинского летчицы массово прошли граждане в Украине и во многих странах мира.

Савченко потребовали освободить США, ЕС, евродепутаты, около 270 известных общественных деятелей, политиков и деятелей культуры из 20 стран мира.

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7 марта Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина обратилась с письмом в страны ЕС и США с просьбой усилить давление на Россию для освобождения летчицы.

Украинские консулы 7 и 8 марта посещали Савченко в СИЗО. По их словам, состояние здоровья летчицы ухудшилось.

Уполномоченный президента Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что российские власти разрешили украинским врачам осмотреть Савченко 9 марта.

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Справка УНИАН. Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения, и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию.

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В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля.

Прокуратура требует приговорить Савченко до 23 лет лишения свободы в колонии общего режима.